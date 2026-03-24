Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto con Milan e Napoli

Andrea Della Sala Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 12:16)

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto con Milan e Napoli:

"Campionato riaperto? È socchiuso, 6 punti con una squadra che ne ha vinte due nelle ultime 8. 24 punti li può fare il Napoli e deve sperare che l'Inter non ne faccia 17. Situazione al limite, ma l'Inter delle ultime uscite dà delle speranze".