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Pastore: “Napoli può fare 24 punti. Questa Inter dà speranze, situazione al…”

Pastore: “Napoli può fare 24 punti. Questa Inter dà speranze, situazione al…” - immagine 1
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto con Milan e Napoli
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto con Milan e Napoli:

Pastore: “Napoli può fare 24 punti. Questa Inter dà speranze, situazione al…”- immagine 2

"Campionato riaperto? È socchiuso, 6 punti con una squadra che ne ha vinte due nelle ultime 8. 24 punti li può fare il Napoli e deve sperare che l'Inter non ne faccia 17. Situazione al limite, ma l'Inter delle ultime uscite dà delle speranze". 

 

 

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