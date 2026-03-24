Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto con Milan e Napoli:
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fcinter1908 ultimora Pastore: “Napoli può fare 24 punti. Questa Inter dà speranze, situazione al…”
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Pastore: “Napoli può fare 24 punti. Questa Inter dà speranze, situazione al…”
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto con Milan e Napoli
"Campionato riaperto? È socchiuso, 6 punti con una squadra che ne ha vinte due nelle ultime 8. 24 punti li può fare il Napoli e deve sperare che l'Inter non ne faccia 17. Situazione al limite, ma l'Inter delle ultime uscite dà delle speranze".
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