Durante L'ascia raddoppia, i giornalisti discutono sul futuro del difensore della Lazio Gila, che sembra conteso tra Milan e Inter
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fcinter1908 ultimora Gila a chi serve di più? A Cronache tutti d’accordo. Marinozzi: “All’Inter sarebbe il terzo”
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Gila a chi serve di più? A Cronache tutti d’accordo. Marinozzi: “All’Inter sarebbe il terzo”
Durante L'ascia raddoppia, i giornalisti discutono sul futuro del difensore della Lazio Gila, che sembra conteso tra Milan e Inter
Gila servirebbe più al Milan o all'Inter?
Pastore: "Al Milan che non ha dei grandi difensori. Al Milan certamente".
Marinozzi: "Non c'è partita: sicuramente al Milan, dove sarebbe il miglior difensore. All'Inter sarebbe il terzo: Akanji, Bastoni e poi Gila".
Biasin: "Gila? Mi ha stupito la crescita di questo giocatore, col Milan ha giocato a un livello superiore. Forte e appetibile, l'Inter deve sostituire un paio di pedine, se può lo porta a casa volentieri. Farà la differenza il poco romantico denaro".
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