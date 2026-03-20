Marinozzi: "Non c'è partita: sicuramente al Milan, dove sarebbe il miglior difensore. All'Inter sarebbe il terzo: Akanji, Bastoni e poi Gila".

Biasin: "Gila? Mi ha stupito la crescita di questo giocatore, col Milan ha giocato a un livello superiore. Forte e appetibile, l'Inter deve sostituire un paio di pedine, se può lo porta a casa volentieri. Farà la differenza il poco romantico denaro".