FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gila a chi serve di più? A Cronache tutti d’accordo. Marinozzi: “All’Inter sarebbe il terzo”

ultimora

Gila a chi serve di più? A Cronache tutti d’accordo. Marinozzi: “All’Inter sarebbe il terzo”

Gila a chi serve di più? A Cronache tutti d’accordo. Marinozzi: “All’Inter sarebbe il terzo” - immagine 1
Durante L'ascia raddoppia, i giornalisti discutono sul futuro del difensore della Lazio Gila, che sembra conteso tra Milan e Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Durante L'ascia raddoppia, i giornalisti discutono sul futuro del difensore della Lazio Gila, che sembra conteso tra Milan e Inter

Gila servirebbe più al Milan o all'Inter?

Pastore: "Al Milan che non ha dei grandi difensori. Al Milan certamente".

Gila a chi serve di più? A Cronache tutti d’accordo. Marinozzi: “All’Inter sarebbe il terzo”- immagine 2

Marinozzi: "Non c'è partita: sicuramente al Milan, dove sarebbe il miglior difensore. All'Inter sarebbe il terzo: Akanji, Bastoni e poi Gila".

Biasin: "Gila? Mi ha stupito la crescita di questo giocatore, col Milan ha giocato a un livello superiore. Forte e appetibile, l'Inter deve sostituire un paio di pedine, se può lo porta a casa volentieri. Farà la differenza il poco romantico denaro". 

Leggi anche
Serie A, quante gare saltate dai più assenti? Il confronto tra Inter, Milan e Napoli
I convocati della Polonia per i Playoff Mondiali: c’è anche Zielinski

© RIPRODUZIONE RISERVATA