"Ho sentito le parole di Chivu, allenatore che va ancora decifrato del tutto. E gli ho sentito dire una cosa che sinceramente non pensavo di sentir dire. I rigori in fondo non si preparano, mi accontento del coraggio, come fosse una prova di virilità di questi campioni mi lascia perplesso. O Chivu mente, e io credo di sì visto che anche lui era un ottimo rigorista, e cerca di proteggere i suoi giocatori oppure gli consiglio un bellissimo libero che si chiama Undici metri che analizza 50 anni di lotteria dal punto di vista psicologico, tecnico, tattico... Non esiste che non si preparano i rigori. Chivu deve fare attenzione a non cadere nel cliché dell'allenatore che assolve sempre la squadra. Le squadre sono fatte anche di figli di buona donna e che quando vedono un allenatore che assolve, smorza ci marciano. I problemi psicologico dell'Inter sono gli stessi che ci portiamo avanti da un anno e mezzo e iniziano da Atletico-Inter, un'altra lotteria e da lì a parte Bayern e Barcellona non ha mai più vinto uno scontro diretto. Quando ha avuto il controllo della gara poi si è smarrita nei finali.