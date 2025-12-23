Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dello stile comunicativo di Chivu:
Pastore: “Chivu mente, l’Inter la fa sempre meno grave di quel che è. Stia attento a…”
"Ho sentito le parole di Chivu, allenatore che va ancora decifrato del tutto. E gli ho sentito dire una cosa che sinceramente non pensavo di sentir dire. I rigori in fondo non si preparano, mi accontento del coraggio, come fosse una prova di virilità di questi campioni mi lascia perplesso. O Chivu mente, e io credo di sì visto che anche lui era un ottimo rigorista, e cerca di proteggere i suoi giocatori oppure gli consiglio un bellissimo libero che si chiama Undici metri che analizza 50 anni di lotteria dal punto di vista psicologico, tecnico, tattico... Non esiste che non si preparano i rigori. Chivu deve fare attenzione a non cadere nel cliché dell'allenatore che assolve sempre la squadra. Le squadre sono fatte anche di figli di buona donna e che quando vedono un allenatore che assolve, smorza ci marciano. I problemi psicologico dell'Inter sono gli stessi che ci portiamo avanti da un anno e mezzo e iniziano da Atletico-Inter, un'altra lotteria e da lì a parte Bayern e Barcellona non ha mai più vinto uno scontro diretto. Quando ha avuto il controllo della gara poi si è smarrita nei finali.
Manca a livello individuale un po' di consapevolezza di non essere così forti. Mkhitaryan denota un problema, nella sua presunzione l'Inter non si spiega perché non vinca partite che merita di vincere. A Chivu do il consiglio di essere anche a parole un po' più sterzante, le grandi squadre hanno bisogno di qualcuno che frusti i campioni. Magari funziona. Doveva dirlo che sono stati calciati male e che lui ha sbagliato qualcosa nella selezione dei rigoristi, Zielinski aveva i crampi, ma uno tra Pio e Calhanoglu poteva entrare, Bastoni in carriera zero rigori. Non è che ogni volta che tiri un rigore ti fai male. Meglio Calhangolu piuttosto che Bastoni o Bonny. Conte a Bologna fa un casino pazzesco, ma dà uno scossone. Gasperini insulta ogni settimana il solito Ferguson. Bastoni ha detto che hanno sbagliato solo due tempi in questa stagione, forse non ha ben presente la situazione. Tante volte abbiamo sentito i giocatori dell'Inter farla meno grave di quella che è. Nelle parole dei calciatori non sembra esserci consapevolezza. Vedremo se Chivu nello spogliatoio avrà toni diversi nello spogliatoio”.
