Col mercato di gennaio alle porte, molte squadre tenteranno di colmare quelle lacune rimaste scoperte in estate. La Juve, per esempio, è alla ricerca di un centrocampista. Come riporta la Stampa, è a centrocampo che Luciano Spalletti si aspetta uno sforzo, nella speranza di poter accogliere un regista che sappia giocare ad alto ritmo e alzare il livello di un reparto che non può dipendere dai soli Thuram e Locatelli.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Juve, valutati Kessie e Brozovic. Intrigo Frattesi: vuole lasciare l’Inter. Servirebbe…
ultimora
Juve, valutati Kessie e Brozovic. Intrigo Frattesi: vuole lasciare l’Inter. Servirebbe…
La Juve è alla ricerca di un centrocampista per accontentare Luciano Spalletti. Tra i nomi valutati quelli dell'ex Inter e di Frattesi
"L’usato di spessore in uscita dall’Arabia Saudita non convince troppo per costi alti e prolungati ritmi bassi – valutati comunque sia Kessié che Brozovic –, i tentativi per i grossi calibri saranno rimandati comunque all’estate. Si cerca quindi l’opportunità che possa mettere tutti d’accordo, il profilo di Hojbjerg risponde all’identikit. Senza dimenticare l'intrigo Frattesi. Vuole lasciare l'Inter, già in passato ha strizzato l'occhio ai bianconeri, servirebbe però un complicato prestito".
(La Stampa)
© RIPRODUZIONE RISERVATA