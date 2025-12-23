La Juve è alla ricerca di un centrocampista per accontentare Luciano Spalletti. Tra i nomi valutati quelli dell'ex Inter e di Frattesi

Col mercato di gennaio alle porte, molte squadre tenteranno di colmare quelle lacune rimaste scoperte in estate. La Juve, per esempio, è alla ricerca di un centrocampista. Come riporta la Stampa, è a centrocampo che Luciano Spalletti si aspetta uno sforzo, nella speranza di poter accogliere un regista che sappia giocare ad alto ritmo e alzare il livello di un reparto che non può dipendere dai soli Thuram e Locatelli.