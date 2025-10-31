Durante L'ascia raddoppia, il giornalista ha parlato di un atteggiamento difensivo dell'Inter di Chivu pensando a una domanda da fare al tecnico nerazzurro:
Pastore: “Chivu vuole essere primo della storia? Non è mai successo, quindi gli chiederei se…”
"Se potessi fare una domanda a Chivu, gli farei questa: l'Inter è la dodicesima difesa del campionato, 7 presi tra Napoli e Juve. La storia della Serie A dice che la miglior difesa vince il campionato, soltanto l'Inter di Conte arrivò secondo al primo anno, ebbe attacco e difesa migliore della Juve. Gli chiederei: è disposto a correre il rischio, senza derogare nulla, di non vincere lo scudetto oppure è convinto che per una volta accada il contrario? Inter è quella che ha più facilità di andare in gol con le medio piccole, qualunque squadra dal decimo posto in giù può prendere 3 gol dall'Inter, ha facilità di gol, alternative, mentre le altre come Roma e Milan faticano.
Questa cosa lo fa riflettere, ma far guardare l'Inter alle spalle è anche un modo per snaturarla. La mossa di Bisseck è ancora più offensiva, ti privi del giocatore stanziale. Il malizioso dice difendi così e poi vai a Napoli e perdi. A me piace vedere una squadra che pensa sempre a segnare. La forza dell'Inter è che non ha un giocatore indispensabile. Calhanoglu sta giocando bene, ma le due partite migliori dell'Inter lui non c'era e Barella faceva il regista. Questo vale per tutti, per Dumfries, Lautaro, Thuram, Acerbi, De Vrij. Anche Bastoni può essere sostituito che sembrava intoccabile".
