"Se potessi fare una domanda a Chivu, gli farei questa: l'Inter è la dodicesima difesa del campionato, 7 presi tra Napoli e Juve. La storia della Serie A dice che la miglior difesa vince il campionato, soltanto l'Inter di Conte arrivò secondo al primo anno, ebbe attacco e difesa migliore della Juve. Gli chiederei: è disposto a correre il rischio, senza derogare nulla, di non vincere lo scudetto oppure è convinto che per una volta accada il contrario? Inter è quella che ha più facilità di andare in gol con le medio piccole, qualunque squadra dal decimo posto in giù può prendere 3 gol dall'Inter, ha facilità di gol, alternative, mentre le altre come Roma e Milan faticano.