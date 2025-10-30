A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così dopo la vittoria di ieri dei nerazzurri contro la Fiorentina.
A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così dopo la vittoria di ieri dei nerazzurri contro la Fiorentina
“Due cose sull’Inter. Per 70 minuti la Fiorentina è stata tenuta in piedi da un De Gea pazzesco.
Secondo: ci sono le idee di Chivu, vedi Bisseck centrale e Sucic titolare. E in più la pazienza, l’Inter per 90 minuti ha avuto pazienza e ha cercato la soluzione. Il tiro da fuori è una soluzione. Il Chivu-pensiero non è positivo solo perché ha vinto, è stato perfetto anche a Napoli a parole, nel bene e nel male lui è perfetto”.
