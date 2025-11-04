FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore: “Napoli dà fastidio ma a chi? Conte ormai macchietta, mi fa ridere. Sembra Trump”

ultimora

Pastore: “Napoli dà fastidio ma a chi? Conte ormai macchietta, mi fa ridere. Sembra Trump”

Pastore: “Napoli dà fastidio ma a chi? Conte ormai macchietta, mi fa ridere. Sembra Trump” - immagine 1
Il giornalista, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle parole di Conte durante la conferenza stampa di ieri pre Champions
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle parole di Conte durante la conferenza stampa di ieri pre Champions:

"Mi dispiace che Conte porti avanti questa macchietta del lamentoso, del complottista. Sembrano quelle cose che si leggono su Facebook: il Napoli dà fastidio. Ma a chi? Non dà fastidio a nessuno, non c'è senso di paura e Conte lo sa benissimo e si squalifica un po' parlando così. Il Conte che si lamenta continuamente per tirare acqua al suo mulino è una strategia da boomer. Grandissimo allenatore, mette sempre le partite a suo favore come con l'Inter che è un piccolo capolavoro, ma quando parla è un po' un boomer.

Pastore: “Napoli dà fastidio ma a chi? Conte ormai macchietta, mi fa ridere. Sembra Trump”- immagine 2

Non si prende mai una colpa, è sempre il sistema, ci ricordiamo l'anno scorso che era lui a mettere pressione agli arbitri. A me fa ridere, è una macchietta, lui stesso non crede a quello che dice. È un Trump della situazione, un giullare delle conferenze che fa anche per irritare il popolo. Ha un po' fallito la preparazione atletica perché se arrivi a 12 infortuni muscolari qualche errore è stato fatto". 

Leggi anche
Sky, caso stagisti interisti. Ferri: “Scena indegna. Vediamo se vi entra in testa...
Pecci: “I Maradona o Rummenigge di oggi non vengono più da noi. Con questa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA