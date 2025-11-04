"Mi dispiace che Conte porti avanti questa macchietta del lamentoso, del complottista. Sembrano quelle cose che si leggono su Facebook: il Napoli dà fastidio. Ma a chi? Non dà fastidio a nessuno, non c'è senso di paura e Conte lo sa benissimo e si squalifica un po' parlando così. Il Conte che si lamenta continuamente per tirare acqua al suo mulino è una strategia da boomer. Grandissimo allenatore, mette sempre le partite a suo favore come con l'Inter che è un piccolo capolavoro, ma quando parla è un po' un boomer.

Non si prende mai una colpa, è sempre il sistema, ci ricordiamo l'anno scorso che era lui a mettere pressione agli arbitri. A me fa ridere, è una macchietta, lui stesso non crede a quello che dice. È un Trump della situazione, un giullare delle conferenze che fa anche per irritare il popolo. Ha un po' fallito la preparazione atletica perché se arrivi a 12 infortuni muscolari qualche errore è stato fatto".