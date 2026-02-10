"Dimarco uno dei top 3 del campionato. Ha continuato a crescere in questa stagione, al di là del salvataggio, continua a sfornare assist a ripetizione. L'Inter costruisce anche bene, c'è un lavoro di smarcamenti e di blocchi importante, grosso lavoro sui calci piazzati. Giocatore riprogrammato dal suo allenatore che ha fatto dei discorsi singoli ai giocatori, tipo Lautaro, che si sono lasciati alle spalle il passato. Gode della schiacciante superiorità tecnica su 15 squadre in Serie A".