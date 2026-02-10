"Stankovic centrocampista con buone somiglianze con papà. Faccio una confessione, uno dei 5 giocatori che mi è piaciuto di più nella mia vita Dejan Stankovic. Non proprio uguale a papà, un filo meno duttile che ha fatto un po' di tutto, lui è un po' più inquadrato. Ha lo stesso tipo di calcio sia come visione che come tiro. Non siamo ai livelli della famiglia Esposito, ma tra lui e Filip gli è venuta abbastanza bene l'operazione prolunga della sua carriera. Credo che stiamo già parlando di un giocatore che vale già 15-20 mln di euro e non so se riuscirà col suo passo a essere in un campionato diverso da quello belga allo stesso livello, ma ha tutto: testa girevole, tiro, calcio, ha proprio calcio dentro.