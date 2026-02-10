Sono curiosissimo di vederlo a un livello superiore. Se può tenere quello step la valutazione di oggi è conveniente prenderlo. Rischi che la cifra inizi col 3 o col 4. Bel prospetto e faccio i complimenti al Bruges che 5-6 pezzi notevoli. Lo riporterei in casa e gli fare fare un anno alla Fiorentina, alla Lazio... Non deve venire a giocare 10 partite ma 35 così capisci cose che a Bruges non capisci. Gli farei fare un anno di titolarità da un'altra parte prima dell'Inter. Non ha il cervello di Mkhitaryan che quello non ce l'ha nessuno. Filip? Portiere tra i primi 10 di Serie A, come talento è meglio del fratello e del padre".
