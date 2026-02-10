FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Stankovic? Conviene prenderlo ora, la valutazione poi sale. Prima dell’Inter però…”

ultimora

Trevisani: “Stankovic? Conviene prenderlo ora, la valutazione poi sale. Prima dell’Inter però…”

Trevisani: “Stankovic? Conviene prenderlo ora, la valutazione poi sale. Prima dell’Inter però…” - immagine 1
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges di cui l'Inter detiene la recompra
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges di cui l'Inter detiene la recompra:

"Stankovic centrocampista con buone somiglianze con papà. Faccio una confessione, uno dei 5 giocatori che mi è piaciuto di più nella mia vita Dejan Stankovic. Non proprio uguale a papà, un filo meno duttile che ha fatto un po' di tutto, lui è un po' più inquadrato. Ha lo stesso tipo di calcio sia come visione che come tiro. Non siamo ai livelli della famiglia Esposito, ma tra lui e Filip gli è venuta abbastanza bene l'operazione prolunga della sua carriera. Credo che stiamo già parlando di un giocatore che vale già 15-20 mln di euro e non so se riuscirà col suo passo a essere in un campionato diverso da quello belga allo stesso livello, ma ha tutto: testa girevole, tiro, calcio, ha proprio calcio dentro.

LEGGI ANCHE

Trevisani: “Stankovic? Conviene prenderlo ora, la valutazione poi sale. Prima dell’Inter però…”- immagine 2

Sono curiosissimo di vederlo a un livello superiore. Se può tenere quello step la valutazione di oggi è conveniente prenderlo. Rischi che la cifra inizi col 3 o col 4. Bel prospetto e faccio i complimenti al Bruges che 5-6 pezzi notevoli. Lo riporterei in casa e gli fare fare un anno alla Fiorentina, alla Lazio... Non deve venire a giocare 10 partite ma 35 così capisci cose che a Bruges non capisci. Gli farei fare un anno di titolarità da un'altra parte prima dell'Inter. Non ha il cervello di Mkhitaryan che quello non ce l'ha nessuno. Filip? Portiere tra i primi 10 di Serie A, come talento è meglio del fratello e del padre".

Leggi anche
L’importanza di Luis Henrique: così si è preso l’Inter. Il gol una rivincita non...
Trevisani: “Bisseck non è forte, è fortissimo. Ma sei Zebina e non Akanji se…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA