Durante la puntata di Elastici di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato anche di Lautaro e di alcuni giocatori dell'Inter:
"Questa cosa di fermarsi capitava anche a Batistuta che aveva dei momenti in cui era una cosa impressionante, poi altri in cui si inceppava. In Lautaro vedo anche una cosa psicologica che lui stesso ammette. Non possono uscirti per due mesi le stesse cose e per due mesi no. Possibilità di sperimentazione? Luis Henrique a sinistra e Diouf a sinistra, già è in difficoltà a destra. Oppure a destra. Diouf? Secondo me deve stare nel vivo, ma ha anche saltato l'uomo, cosa che nell'Inter si vede poco".
