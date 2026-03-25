Pastore: “Italia, sorpreso se non gioca Pio. Se l’indicazione arriva dal campionato…”

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante la puntata di Elastici, ha parlato dell'attacco dell'Italia e delle possibilità di Pio Esposito

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante la puntata di Elastici, ha parlato dell'attacco dell'Italia e delle possibilità di Pio Esposito:

"Mi sorprende che non giochi Pio che negli ultimi 5 gol all'Inter ha sempre sbloccato la gara. È un giocatore che fa gol pesanti, i gol di Pio con l'Inter contro la Juve, la Fiorentina pesano di più di quelli di Retegui. Capisco che Kean e Retegui abbiano fatto bene con Israele, ma se un minimo di indicazione arriva dal campionato va presa è giusto che si vada con Pio Esposito. Retegui deve la sua ricchezza economica alla Nazionale, pescato da Mancini quando era al Tigre. Dà un valore aggiunto rispetto a un italiano, questo aspetto da agonista".