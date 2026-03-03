"Attacco nel derby? Io non partirei con Bonny-Esposito col Milan, Thuram è anche un giocatore che ha una storia importante nel derby. Può valere lo scudetto, è giusto che lo giochi Thuram, penso sia dello stesso avviso anche Chivu. Non è col Milan che deve riposare Thuram. Il derby lo giochi con i tuoi, quindi gioca Barella. A 10 punti di distanza è giusto confermare la squadra che ti ha portato lì. Il cerchio va chiuso con gli stessi, dopo il derby le ha giocate tutte bene l'Inter. Non servono rivoluzioni. Inter può giocare il derby in maniera più serena visto il distacco".