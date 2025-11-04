"Luis Henrique è assolutamente un giocatore non all'altezza dell'Inter in questo momento, lo dimostra tutte le volte che scende in campo. Ogni squadra fa degli acquisti sbagliati e anche l'Inter. Dumfries-Luis Henrique è il mismatch più impietoso nell'Inter in questo momento. Dico una cosa sull'Inter: Lazio e poi derby. Allegri credo si stia fregando le mani vedendo un'Inter così in difficoltà nell'andare indietro, nel coprire lo spazio dietro ad attaccanti veloci, in questo il Milan va a nozze ancora meglio se c'è uno tra Acerbi e De Vrij. Inter continua ad attaccare altro e ti lascia spazio alle spalle. L'Inter ti dà la possibilità di andare a farle male, questo aspetto qui è quello che Chivu dovrà sistemare.