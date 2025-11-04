Dopo essere stato per nove giornate l’attaccante con più tiri senza trovare il gol, Giovane con i nerazzurri ha finalmente cancellato lo zero dal suo ruolino di marcia, lasciando sul posto Bastoni e superando Sommer col piede per lui meno nobile, il destro. Giovane sta impressionando in questo avvio di campionato: è il giocatore che ha tirato di più nello specchio (15 volte contro le 12 di Orsolini), ha servito 3 assist (4 per Nico Paz e Vandeputte) ed è nella top-ten dei giocatori con più dribbling riusciti (14). Un difetto? Le 90 palle perse, più di tutti.

Insomma, non sarà Lookman, destro che parte da sinistra - Giovane è invece mancino e preferisce muoversi sul centrodestra -, ma il brasiliano, velocissimo palla al piede e comunque dotato fisicamente con i suoi 184 cm per 85 kg -, è un profilo che all’Inter continua a mancare e che viene monitorato. E che piace a Chivu, stando a quanto raccontato dallo stesso giocatore del Verona al termine della partita di domenica: «Mister Chivu mi ha detto “complimenti” e che ho fatto una grande partita - ha svelato Giovane -. Sono da quattro mesi qui in Italia, in Brasile non giocavo da otto; ringrazio Chivu, per me sono parole importanti e sono felice». Come si suol dire, se son rose...".