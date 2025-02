"Molla psicologica per aggredire la Fiorentina che era quarta in classifica, l'Inter voleva fare gol subito. Non ha sbagliato una virgola. Inter rilanciata anche nello spirito dalla vittoria, sa che servono 18-19 giocatori. Inzaghi è arrivato al 10 di febbraio ottenendo da Arnautovic, Zielinski e Zalewski prestazioni di livello. Inter ha inciso con le riserve, è pronta a lottare su tutti i fronti. L'altra sera Kean migliore in campo, questa sera con Acerbi no".