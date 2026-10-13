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VIDEO / Chivu: "Bisogna solo dire grazie a Sommer per quello che ha fatto con l'Inter"

Durante la puntata di Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore si è soffermato sulla forza dell'Inter che può ambire a giocarsi tutte le competizioni:

L'Inter è, secondo me, ingiocabile. Ma non deve dirlo. Magari non a livello ancora di top Champions League, ma soltanto il fatto che adesso siamo tutti d'accordo nel dire che l'Inter ha le sue chance per arrivare lì a giocarsi il testa a testa col City, con l'Arsenal, col Bayern, col Real, col Barcellona è ancora un pochino indietro, ma siamo a ottobre. E poi si sa, è anche questione di episodi, perché questa è la storia della Champions League, ma dico che l'Inter è la miglior Inter, secondo me, degli ultimi sette anni.

Lo è non solo perché gioca bene, che se ci pensate è un evento di portata storica: l'Inter per cent'anni ha sempre dato, di sé un'immagine di squadra forte in difesa, brava nelle ripartenze, brava nella sofferenza, fortissima anche nel sentimento, pazza, ma non spettacolare. Come gioca bene l'Inter l'abbiamo iniziato a dire con Inzaghi, non con Conte, con Inzaghi. Chivu sta ulteriormente rilanciando il concetto: dieci marcatori diversi, ma questo è un numero.

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