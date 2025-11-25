Nel derby il tecnico ha messo in mostra coraggio e personalità

25 novembre 2025

Nonostante la sconfitta, nel derby è emerso un dato oggettivo: la buona prestazione dell'Inter. La squadra ha creato e sbagliato anche un rigore, è mancata precisione e maggiore concretezza. Durante i 90 minuti, Cristian Chivu ha dimostrato un certo coraggio, soprattutto quando ha richiamato in panchina il capitano, Lautaro Martinez.

"In questi casi è difficile imputare colpe a chi allena la squadra e Chivu, nel tentativo di riprendere il derby, ha mostrato di avere coraggio e personalità: ha tolto a metà secondo tempo capitan Lautaro per inserire Bonny, poi (nel finale) è passato a quattro grazie all’innesto di Diouf per Acerbi e ha completato l’artiglieria mettendo pure Pio Esposito per Barella. Scelte che dimostrano ancora una volta come per Chivu non ci siano né intoccabili tanto meno gerarchie precostituite", sottolinea Tuttosport.

"In più l’allenatore ha corretto il difetto più vistoso mostrato dall’Inter nella sconfitta al Maradona: quella sera, una volta andata in svantaggio, la squadra aveva perso equilibrio, distanza tra i reparti e prestato il fianco alle ripartenze del Napoli. Domenica sera invece l’Inter, quando è andata sotto, non ha mai prestato il fianco alla 4X100 rossonera tanto che, alla fine, Allegri ha preferito arroccarsi per difendere l’1-0 piuttosto che cercare di andare a trovare il gol della sicurezza".

(Tuttosport)