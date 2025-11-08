Sembrano siano passati anni da quell'intervento prodigioso su Yamal. Invece era soltanto il 6 maggio, sei mesi fa. Nel mezzo diversi errori che hanno spinto i tifosi nerazzurri ad avere più di un dubbio sul rendimento di Yann Sommer. Il portiere svizzero ha alternato buone prestazioni ad altre decisamente insufficienti. Basti ricordare la gara contro la Juve dove è stato protagonista in negativo nei gol di Yldiz e Adzic. O più recentemente il gol di Giovane a Verona dove il portiere poteva fare sicuramente di più.