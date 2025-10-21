Pastore: “Rigore Milan? Abbiamo criticato Abisso, io me la prendo anche con Marinelli”

Sul rigore assegnato al Milan contro la Fiorentina ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore durante il podcast Fontana di Trevi:
"Rigorino, ma Parisi non può fare così. Abbiamo criticato Abisso, ma me la prendo anche con Marinelli. Cosa ci sta a fare Marinelli se accetta di essere corretto su una cosa del genere? Ogni chiamata al Var si conclude con l'inversione. L'arbitro smette di essere arbitro. Se l'hai vista e se guardi quelle immagini non devi prendere quella decisione. Pessima sceneggiata di Gimenez, ma in un campionato in cui Nkunku viene steso e non gli viene dato il rigore... il modo di arbitrare degli arbitri dice state giù, fate in modo che l'azione si fermi e lo rivediamo".
