"Nessuna squalifica, manca l'audio. Non prendiamoci in giro poi, le ultime squalifiche per bestemmie risalgono a tanti anni fa. Cristante in Roma-Juve poi fu tolta, Frattesi Milan-Sassuolo. Mancava l'audio. Il labiale non basta per quanto fosse molto chiaro, quindi nessuna squalifica. Non c'è scandalo, ci sono abbondanti casi nella giurisprudenza. Molto più grave l'episodio di razzismo successo al Bari".