FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore: “Con Young Boys servì Thuram, ieri assenza non si è vista. Riserve? Occhio che…”

ultimora

Pastore: “Con Young Boys servì Thuram, ieri assenza non si è vista. Riserve? Occhio che…”

Pastore: “Con Young Boys servì Thuram, ieri assenza non si è vista. Riserve? Occhio che…” - immagine 1
Il giornalista durante la puntata di Elastici ha parlato della vittoria dell'Inter in Champions e del contributo degli attaccanti
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante la puntata di Elastici, ha parlato della vittoria dell'Inter in Champions e del contributo degli attaccanti:

Pastore: “Con Young Boys servì Thuram, ieri assenza non si è vista. Riserve? Occhio che…”- immagine 2

"L'Inter ha una cosa che le altre squadre italiane non hanno, ma per distacco, che è la facilità di andare a segnare. Inter dà l'impressione di fermarsi a un certo punto, altrimenti se ha voglia ha la facilità di tirare tante volte. Credo che col Napoli giocheranno Lautaro e Bonny. L'Inter di Inzaghi sembrava una squadra esaurita, alcuni giocatori non ne potevano più e alcune dichiarazioni di qualche giocatore fanno trasparire questo stato d'animo. Arriva Chivu e non tocca nulla, ma abbassa la pressione, torna a parlare ai giocatori, non toglie l'ammonito, ridà serenità, abbassa la tensione e l'Inter torna a giocare bene. Per questo lo avevo paragonato a Capello.

Pastore: “Con Young Boys servì Thuram, ieri assenza non si è vista. Riserve? Occhio che…”- immagine 3

Young Boys Inter è dovuto entrare Thuram l'anno scorso per vincerla con grande fatica. Stasera mancava Thuram, non è si è vista questa assenza. Hai un attaccante di riserva che fa gol e assist, un altro entra e fa assist dopo che ha fatto 3 gol nelle ultime due. Le alternative a Lautaro e Thuram ci sono, non sono all'altezza dei titolari, ma se continuano così il discorso si pone. Tutta la squadra è più serena, sa che non deve faticare per trasformare questo gioco in gol".

Leggi anche
Effetto Chivu: le 5 mosse con cui il tecnico ha “shakerato” l’Inter. C’è un vecchio...
Sky, bagarre tra Condò, Pandev, Boban, Capello e Ghoulam sul voto di Esposito: alla fine…

© RIPRODUZIONE RISERVATA