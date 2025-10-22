Il giornalista Giuseppe Pastore, durante la puntata di Elastici, ha parlato della vittoria dell'Inter in Champions e del contributo degli attaccanti:
Pastore: “Con Young Boys servì Thuram, ieri assenza non si è vista. Riserve? Occhio che…”
"L'Inter ha una cosa che le altre squadre italiane non hanno, ma per distacco, che è la facilità di andare a segnare. Inter dà l'impressione di fermarsi a un certo punto, altrimenti se ha voglia ha la facilità di tirare tante volte. Credo che col Napoli giocheranno Lautaro e Bonny. L'Inter di Inzaghi sembrava una squadra esaurita, alcuni giocatori non ne potevano più e alcune dichiarazioni di qualche giocatore fanno trasparire questo stato d'animo. Arriva Chivu e non tocca nulla, ma abbassa la pressione, torna a parlare ai giocatori, non toglie l'ammonito, ridà serenità, abbassa la tensione e l'Inter torna a giocare bene. Per questo lo avevo paragonato a Capello.
Young Boys Inter è dovuto entrare Thuram l'anno scorso per vincerla con grande fatica. Stasera mancava Thuram, non è si è vista questa assenza. Hai un attaccante di riserva che fa gol e assist, un altro entra e fa assist dopo che ha fatto 3 gol nelle ultime due. Le alternative a Lautaro e Thuram ci sono, non sono all'altezza dei titolari, ma se continuano così il discorso si pone. Tutta la squadra è più serena, sa che non deve faticare per trasformare questo gioco in gol".
