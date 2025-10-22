Negli studi di Sky Sport si discute, dopo la vittoria per 4-0 dell'Inter sull'Union Saint-Gilloise, della prestazione di Francesco Pio Esposito

Marco Astori Redattore 22 ottobre - 00:33

Negli studi di Sky Sport si discute, dopo la vittoria per 4-0 dell'Inter sull'Union Saint-Gilloise, della prestazione di Francesco Pio Esposito: per lui un gol, un assist, tante belle giocate ma anche due gol facili sbagliati. Questo il dibattito tra i vari opinionisti.

Condò: "Secondo voi, non è giusto dare 6 ad Esposito? Non sono cattivo, le aspettative giustamente sono alte: ha sbagliato due gol clamorosi. Ho dimenticato l'assist, 6,5".

Ghuolam: "Però 6 no, a questi giocatori dobbiamo dare forza, dobbiamo puntare su di loro".

Condò: "Capello è d'accordo con me eh".

Capello: "A Pio Esposito do 6,5 perché ha sbagliato gol facili. Bellissimo l'assist a Lautaro, poi si è ripreso col gol fatto. Però sai una cosa? Ha sempre occasioni".

Pandev: "Ad un ragazzo così giovane si deve dare 7".

Boban: "Ma anche 6,5 è già un voto positivo".

Ghoulam: "E' un ragazzo giovane, ha grandissima personalità e dobbiamo dargli quello che merita".

Giunta: "Dopo Roma-Inter ho letto che bisognava dargli solo 6,5 per come era entrato: oggi ha fatto gol e assist gli date 6,5?".

Boban: "Ha sbagliato due gol però ha continuato a cercarlo: 7 ci sta".