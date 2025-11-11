"L'ultima giornata ci ha detto che la grande favorita è l'Inter. Se mettevamo Inter, Napoli e Milan sullo stesso livello, le ultime 4 giornate ci hanno detto che l'Inter è una squadra superiore. Tre sconfitte, ma nelle ultime 12 ne ha vinte 11 e ha perso a Napoli in circostanze molto discutibili. Con le medio piccole ha facilità di gol e hai una marcia in più. Gestione molto adulta della rosa di Chivu, fanno tutti bene tranne quei 3-4 ai margini. Tutti e 20 i giocatori dell'Inter rispondono presenti e non succede nelle altre squadre. E poi sta a Chivu, quando la temperatura si farà caliente, chiudere il cerchio come l'Inter non ha fatto lo scorso anno".