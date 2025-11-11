Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato dell'ottimo lavoro svolto fin qui da Cristian Chivu alla guida dell'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pastore: “Ultimi turni hanno dato un verdetto sull’Inter. A differenza degli altri Chivu…”
ultimora
Pastore: “Ultimi turni hanno dato un verdetto sull’Inter. A differenza degli altri Chivu…”
Il giornalista, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato dell'ottimo lavoro svolto fin qui da Cristian Chivu alla guida dell'Inter
"L'ultima giornata ci ha detto che la grande favorita è l'Inter. Se mettevamo Inter, Napoli e Milan sullo stesso livello, le ultime 4 giornate ci hanno detto che l'Inter è una squadra superiore. Tre sconfitte, ma nelle ultime 12 ne ha vinte 11 e ha perso a Napoli in circostanze molto discutibili. Con le medio piccole ha facilità di gol e hai una marcia in più. Gestione molto adulta della rosa di Chivu, fanno tutti bene tranne quei 3-4 ai margini. Tutti e 20 i giocatori dell'Inter rispondono presenti e non succede nelle altre squadre. E poi sta a Chivu, quando la temperatura si farà caliente, chiudere il cerchio come l'Inter non ha fatto lo scorso anno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA