Sono bastati poco meno di venti minuti a Benjamin Pavard per sbloccarsi con la maglia del Marsiglia.
ultimora
Pavard segna al debutto col Marsiglia: con l’Inter aveva segnato un solo gol
Titolare all'esordio con la maglia dell'OM, l'ex difensore dell'Inter ha siglato la rete del momentaneo 2-0 al Velodrome, nella sfida tra la squadra di Roberto De Zerbi e il Lorient valida per la quarta giornata di Ligue 1.
Sul calcio d'angolo battuto da sinistra da Greenwood, autore del primo gol su calcio di rigore conquistato e poi trasformato, Pavard ha anticipato tutti e con un colpo di testa forte e preciso ha battuto il portiere avversario.
Subito rete, dunque, per Pavard che pochi minuti più tardi, esattamente al 27', è stato ammonito dall'arbitro per aver sgambettato un avversario e interrotto un'azione pericolosa del Lorient.
Alla prima con l'OM, Pavard 'pareggia' il bottino con l'Inter: con i nerazzurri non aveva mai trovato la rete in campionato, mentre aveva segnato un in Champions, contro il Bayern, nella stagione 2024/2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA