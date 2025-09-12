Il difensore francese si è sbloccato all'esordio con la maglia dell'OM: con i nerazzurri non ha mai segnato in campionato

Titolare all'esordio con la maglia dell'OM, l'ex difensore dell'Inter ha siglato la rete del momentaneo 2-0 al Velodrome, nella sfida tra la squadra di Roberto De Zerbi e il Lorient valida per la quarta giornata di Ligue 1.

Sul calcio d'angolo battuto da sinistra da Greenwood, autore del primo gol su calcio di rigore conquistato e poi trasformato, Pavard ha anticipato tutti e con un colpo di testa forte e preciso ha battuto il portiere avversario.