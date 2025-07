Il difensore francese, in accordo con lo staff nerazzurro, era rientrato in Italia in anticipo a causa di un problema alla caviglia

Nel mirino dei tifosi dell'Inter, sulla scia delle dure parole pronunciate da Lautaro Martinez al termine del match perso contro il Fluminense, è finito anche Benjamin Pavard. Il difensore francese, in accordo con lo staff medico nerazzurro, aveva lasciato in anticipo gli Stati Uniti a causa di un problema alla caviglia che non gli permetteva di essere a disposizione della squadra, ma l'ultima immagine social che lo riguarda ha fatto infuriare il popolo interista.

Pavard, infatti, è stato fotografato in compagnia di Theo Hernandez e due amici mentre giocavano a padel a Porto Cervo. Sicuramente non l'attività ideale per un calciatore infortunato, che si era tirato fuori dal Mondiale per Club per rientrare in Italia e cominciare l'iter di recupero.

Un atteggiamento poco professionale secondo molti tifosi dell'Inter, che sui social non hanno risparmiato pesanti critiche al difensore francese: "Ma come, non può scendere in campo in un ottavo di finale di un Mondiale per Club e può giocare a padel?".