Paventi: “Inter, Conte ecco come ha stimolato i suoi all’intervallo: ha fatto leva su…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Andrea Paventi ha parlato dell’Inter e del cambio di passo dei nerazzurri tra primo e secondo tempo nel derby contro il Milan: “Per come conosciamo Conte non accetta le sconfitte. Il tecnico ha fatto leva sulle caratteristiche – non sfruttate nel primo tempo – e sul cuore dei giocatori. Non so bene le parole, ma avrà detto ai suoi: ‘Noi possiamo fare di più’. Ha stimolato l’orgoglio dei suoi ragazzi dopo un primo tempo brutto. Si poteva perdere, ma non così“.