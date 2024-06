Un'Italia fortemente a tinte Inter , quella che ieri ha avuto la meglio dell'Albania nell'esordio degli Azzurri all'Europeo in Germania. Maurizio Crosetti per Repubblica ne parla oggi così:

"Pazza Inter esportala è il nuovo inno azzurro/nerazzurro. Sul lettino del dottor Freud (tedesco e forse interista di Freiber, Sassonia) si sdraiano in tanti, è un materasso matrimoniale. Il primo a stendersi è Dimarco, con quel raptus iniziale che permette all’Albania di segnare la rete più fulminea in 17 edizioni europee e la più veloce incassata dagli azzurri nella storia. Il secondo è naturalmente Bastoni, il reincarnato. Il terzo è Barella, che non doveva esserci e segna il 2-1 con una stangata in porta a 94 chilometri orari, colpendola neanche alla meglio, e si scusa per l’attesa".