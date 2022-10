Pedri: “Difficile giocare dopo l’Inter. Però a Milano ci sono state un paio di…”

Intervenuto ai microfoni dei media presenti dopo la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco, Pedri, centrocampista del Barcellona, ha parlato così dell'eliminazione dalla Champions League: "Ovviamente è un fallimento, il Barça deve passare il girone e non lo abbiamo fatto perché non meritavamo di continuare in Champions League. Siamo una squadra molto giovane, con molti margini di miglioramento, abbiamo fatto grandi acquisti, ma non ci basta solo gareggiare in Champions League ed è stata una grande delusione.