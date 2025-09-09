"Spalletti ha fatto una figura di merda, diciamolo senza giri di parole, e nessuno gli ha chiesto 'Scusi, non è il caso che lei vada via?", commenta Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 18:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua su Rino Gattuso e i commenti dopo la vittoria dell'Italia per 5-4 contro Israele:

"Gattuso è diventato la pecora nera del villaggio, qualcuno gli fa le pulci sulla sua storia da allenatore ma lui parte dal basso senza regali o wild card, è andato ovunque nel mondo, ha fatto bene, ha fatto male ma cosa c'entra? Preferisco uno che ci mette il cuore ad altri che pensano solo ai soldi, altri che fanno i filosofi e hanno poi spaccato il gruppo"

"L'Italia con Spalletti non aveva più un senso, Spalletti aveva colpe assurde e dopo l'Europeo si è presentato in conferenza stampa dopo una figura ridicola, una figura di merda, diciamolo senza giri di parole, e nessuno gli ha chiesto 'Scusi, non è il caso che lei vada via?'. Eppure alcuni suoi predecessori lo hanno fatto ma tutto l'uditorio, il 90% degli addetti ai lavori non ha detto nulla né a Spalletti né a Gravina"

"Tutto è orientato in base ad antipatie o simpatie, se una partita del genere la vince Allegri non la giudicano da manicomio, dicono "corto muso", "grande Max", se la vince Gattuso è da manicomio. Se Allegri vince 2-0 a Lecce è un'impresa, se la vince Gattuso è da manicomio. Ma perché non pensano che i lettori siano intelligenti? Non si rendono conto che questo modo di fare ha creato una spaccatura e la gente non va più in edicola neanche con la forza. Anche quando Mancini se n'è andato dalla sera alla mattina non c'è stata neanche una critica, è perché è un vecchio amico quindi bisogna pensare che fa sempre bene"