"Il mondo degli allenatori è variopinto. Ma non c’è solo la tecnica, la tattica, bisognerebbe curare anche la comunicazione. Le ultime sortite di Allegri e Pioli sono state imbarazzanti. Max, ormai un predestinato da mesi ai titoli di coda in casa Juve, si sta aggrappando alla zona Champions, dimenticando che per due anni di fila (aprile 2022 e aprile 2023) aveva garantito che “la prossima stagione lotteremo per lo scudetto”. Della serie: se si promette, solitamente si mantiene. E se non si mantiene, di solito si spiega. Nulla di tutto di questo, Allegri va avanti imperterrito come se nulla fosse. L’aspetto più imbarazzante è un altro: la Juve sta tagliando il traguardo grazie ai pareggi degli altri. Arriverà terza, quarta o quinta, il senso non cambia. E non cambierebbe se Allegri alzasse l’unico trofeo di tre anni orribili, la Coppa Italia, ma consigliamo di non sottovalutare l’Atalanta che gioca – non improvvisa – con un organico magnificamente assortito"