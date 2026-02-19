Una serata dolceamara per l'Inter, che esce sconfitta in Champions League dal campo del Bodo Glimt, ma può sorridere perché, nel frattempo, il Milan non va oltre l'1-1 nel recupero col Como e resta a -7 in classifica dai nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pedullà: “L’Inter può farcela ma ha deluso aspettative. Però in campionato può…”
ultimora
Pedullà: “L’Inter può farcela ma ha deluso aspettative. Però in campionato può…”
Una serata dolceamara per l'Inter, che esce sconfitta in Champions League dal campo del Bodo Glimt, ma può sorridere
Queste le considerazioni di Alfredo Pedullà:
"La due giorni in Champions delle italiane è stata disastrosa. Inutile dire chi potrà passare. Risultati da mani nei capelli. L'Inter è sicuramente nelle condizioni di potersela giocare, ma è andata sotto le aspettative. Per provare la rimonta, dovrai spendere delle tossine non indifferenti. Saranno partite pericolose. L'unico sorriso che può spendere l'Inter arriva da Milano: il famoso recupero Milan-Como è finito 1-1, indirizzando in modo chiaro il campionato. Sette punti di vantaggio permettono all'Inter di gestire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA