Una serata dolceamara per l'Inter, che esce sconfitta in Champions League dal campo del Bodo Glimt, ma può sorridere perché, nel frattempo, il Milan non va oltre l'1-1 nel recupero col Como e resta a -7 in classifica dai nerazzurri.

"La due giorni in Champions delle italiane è stata disastrosa. Inutile dire chi potrà passare. Risultati da mani nei capelli. L'Inter è sicuramente nelle condizioni di potersela giocare, ma è andata sotto le aspettative. Per provare la rimonta, dovrai spendere delle tossine non indifferenti. Saranno partite pericolose. L'unico sorriso che può spendere l'Inter arriva da Milano: il famoso recupero Milan-Como è finito 1-1, indirizzando in modo chiaro il campionato. Sette punti di vantaggio permettono all'Inter di gestire".