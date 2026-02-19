FC Inter 1908
Henry: “Italiane in crisi, siete davvero sorpresi?”. Carragher: “Bodo-Inter uno shock ma…”

Al tavolo di CBS Sport Golazo si discute delle difficoltà delle squadre italiane in Champions League dopo la sconfitta dell'Inter
Marco Astori
Al tavolo di CBS Sport Golazo si discute delle difficoltà delle squadre italiane in Champions League dopo la sconfitta dell'Inter contro il Bodo/Glimt.

Così Thierry Henry in merito: "Siete davvero sorpresi della situazione attuale del calcio italiano? Uno magari può essere sorpreso ma vedendo i risultati recenti del Bodo/Glimt, è una sorpresa quello che hanno fatto? L'hanno fatto in casa e anche in trasferta. Ora le squadre italiane sono nei guai: devono rettificare tutto al ritorno, sarà interessante vedere come".

Risponde Jamie Carragher: "E' un grande shock vedere il Bodo battere l'Inter, ma se guardi le partite di calcio, i gol che hanno fatto, la qualità del gioco, chi hanno battuto... Sì, è uno shock, ma si sono comportati da grande squadra di Champions League e bisogna dare loro rispetto".

