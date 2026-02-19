Così Thierry Henry in merito: "Siete davvero sorpresi della situazione attuale del calcio italiano? Uno magari può essere sorpreso ma vedendo i risultati recenti del Bodo/Glimt, è una sorpresa quello che hanno fatto? L'hanno fatto in casa e anche in trasferta. Ora le squadre italiane sono nei guai: devono rettificare tutto al ritorno, sarà interessante vedere come".