Henry: “Italiane in crisi, siete davvero sorpresi?”. Carragher: “Bodo-Inter uno shock ma…”
Al tavolo di CBS Sport Golazo si discute delle difficoltà delle squadre italiane in Champions League dopo la sconfitta dell'Inter
Così Thierry Henry in merito: "Siete davvero sorpresi della situazione attuale del calcio italiano? Uno magari può essere sorpreso ma vedendo i risultati recenti del Bodo/Glimt, è una sorpresa quello che hanno fatto? L'hanno fatto in casa e anche in trasferta. Ora le squadre italiane sono nei guai: devono rettificare tutto al ritorno, sarà interessante vedere come".
Risponde Jamie Carragher: "E' un grande shock vedere il Bodo battere l'Inter, ma se guardi le partite di calcio, i gol che hanno fatto, la qualità del gioco, chi hanno battuto... Sì, è uno shock, ma si sono comportati da grande squadra di Champions League e bisogna dare loro rispetto".
