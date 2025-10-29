Pedullà: “Conte smentito dai fatti. Ma lo stimo talmente tanto che…”

"In un momento di emergenza, il Napoli sta facendo quello che Conte ha chiesto e il vero top player della squadra è Anguissa", dice Pedullà

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così le parole di Antonio Conte dopo la vittoria sul Lecce:

"A me non piacciono le dichiarazioni sugli arbitri, apprezzo e stimo talmente tanto Conte che non voglio entrare in altri discorsi che non mi trovano d'accordo con lui. Come quando lui pensa e dice di non aver mai fatto alcun tipo di intervento sollecitando la società ma i fatti dicono esattamente il contrario, io penso al campo invece. In un momento di emergenza, il Napoli sta facendo quello che Conte ha chiesto e il vero top player della squadra è Anguissa".

Queste, invece, sono state le parole di Antonio Conte in conferenza, con chiaro riferimento a Marotta: "Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri.

Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino, dipende da chi arrivino. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo mae facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene".