Ange-Yoan Bonny è il protagonista del matchday promosso anche oggi dall'Inter sui suoi canali ufficiali. Queste le parole dell'attaccante francese per raccontarsi ai tifosi nerazzurri: "Il calcio è stato un colpo di fulmine. Quando da bambino ho messo per la prima volta i piedi sul campo ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno. Inter? Un grandissimo Club, da bambino hai dei sogni e quando cresci quegli stessi sogni diventano degli obiettivi e io ho lavorato duramente per ottenerli".