Ange-Yoan Bonny è il protagonista del matchday promosso anche oggi dall'Inter sui suoi canali ufficiali. Queste le parole dell'attaccante francese per raccontarsi ai tifosi nerazzurri: "Il calcio è stato un colpo di fulmine. Quando da bambino ho messo per la prima volta i piedi sul campo ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno. Inter? Un grandissimo Club, da bambino hai dei sogni e quando cresci quegli stessi sogni diventano degli obiettivi e io ho lavorato duramente per ottenerli".
Bonny: “Inter club che sognavo, ho lavorato duramente. Mia madre mi chiamava…”
Le parole dell'attaccante francese ai canali ufficiali del club a poche ore da Inter-Fiorentina del Meazza
Quali sono le caratteristiche che ti hanno aiutato maggiormente nella tua carriera?
"Velocità, potenza, grinta… sono tante le caratteristiche che mi hanno aiutato ma credo che più di tutto mi abbia guidato il piacere che provo quando gioco a calcio".
Avevi un soprannome da bambino?
"In Italia hanno cominciato a chiamarmi Angelo ma in Francia ovviamente mi hanno sempre chiamato Yoan e da qui è nato il soprannome che mia mamma mi aveva dato quando ero bambino: : yo-yo, ma solo lei poteva chiamarmi così!".
