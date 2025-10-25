"Vedremo se giocherà Lucca o Neres, se non dovesse giocare Lucca sarebbe una botta clamorosa sull'autostima. Ti hanno preso Hojlund e gioca Hojlund, non ci sei tu anche quando lui non c'è per far giocare il falso nove. Conte potrebbe dire di aver bisogno di una punta in panchina ma questo lo vedremo"

"E' un bivio per Conte, con la stima che ho per l'allenatore, però gli hanno dato tutto quello che ha chiesto, dalla sconfitta di Verona dell'anno scorso ai giorni nostri, gli hanno dato tutto. I nuovi acquisti ora sono un problema? Lui ha forzato perché arrivasse Lucca, ha dato il placet per Lang, ha voluto a tutti i costi Hojlund e tutte le altre operazioni sono state condivise.