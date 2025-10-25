FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pedullà: “Stimo Conte però ha avuto tutto ciò che ha chiesto da due anni. Rischia di…”

ultimora

Pedullà: “Stimo Conte però ha avuto tutto ciò che ha chiesto da due anni. Rischia di…”

Inter
"Vedremo se giocherà Lucca o Neres, se non dovesse giocare Lucca sarebbe una botta clamorosa sull'autostima", commenta Pedullà
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così delle possibili scelte di Antonio Conte per Napoli-Inter:

"Vedremo se giocherà Lucca o Neres, se non dovesse giocare Lucca sarebbe una botta clamorosa sull'autostima. Ti hanno preso Hojlund e gioca Hojlund, non ci sei tu anche quando lui non c'è per far giocare il falso nove. Conte potrebbe dire di aver bisogno di una punta in panchina ma questo lo vedremo"

Pedullà: “Stimo Conte però ha avuto tutto ciò che ha chiesto da due anni. Rischia di…”- immagine 2
Getty Images

"E' un bivio per Conte, con la stima che ho per l'allenatore, però gli hanno dato tutto quello che ha chiesto, dalla sconfitta di Verona dell'anno scorso ai giorni nostri, gli hanno dato tutto. I nuovi acquisti ora sono un problema? Lui ha forzato perché arrivasse Lucca, ha dato il placet per Lang, ha voluto a tutti i costi Hojlund e tutte le altre operazioni sono state condivise.

Pedullà: “Stimo Conte però ha avuto tutto ciò che ha chiesto da due anni. Rischia di…”- immagine 3
Getty Images

"Se ti hanno dato tutto, non ci sono alibi. Lui è un grande allenatore ma stiamo entrando nella crisi del quindicesimo mese, se non c'è qualche risultato inizia a sparare ma gli hanno dato tutto"

Leggi anche
Conte-Inter: no a Leao per evitare la beffa, rifiutò Anguissa. E il terrore ad Appiano…
Al-Hilal, Inzaghi batte Conceicao ma niente stretta di mano. L’ex Milan: “Forse ha a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA