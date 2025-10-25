Intervenuto ai microfoni di Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così delle possibili scelte di Antonio Conte per Napoli-Inter:
ultimora
Pedullà: “Stimo Conte però ha avuto tutto ciò che ha chiesto da due anni. Rischia di…”
"Vedremo se giocherà Lucca o Neres, se non dovesse giocare Lucca sarebbe una botta clamorosa sull'autostima. Ti hanno preso Hojlund e gioca Hojlund, non ci sei tu anche quando lui non c'è per far giocare il falso nove. Conte potrebbe dire di aver bisogno di una punta in panchina ma questo lo vedremo"
"E' un bivio per Conte, con la stima che ho per l'allenatore, però gli hanno dato tutto quello che ha chiesto, dalla sconfitta di Verona dell'anno scorso ai giorni nostri, gli hanno dato tutto. I nuovi acquisti ora sono un problema? Lui ha forzato perché arrivasse Lucca, ha dato il placet per Lang, ha voluto a tutti i costi Hojlund e tutte le altre operazioni sono state condivise.
"Se ti hanno dato tutto, non ci sono alibi. Lui è un grande allenatore ma stiamo entrando nella crisi del quindicesimo mese, se non c'è qualche risultato inizia a sparare ma gli hanno dato tutto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA