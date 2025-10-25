In Saudi Pro League si è giocata la gara tra l'Al-Hilal e l'Al-Ittihad e i due allenatori si sono ritrovati dopo i derby della passata stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 14:05)

Il King Abdullah Sports City di Gedda ha ospitato la partita di Saudi Pro League tra l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e l'Al-Ittihad di Sergio Conceição. Si è in pratica riproprosto in panchina, il derby di Milano della scorsa stagione. Lo ha vinto l'ex allenatore dell'Inter per due a zero, per un rigore segnato da Marcos Leonardo e poi un autogol e Inzaghi non batteva il portoghese da Inter-Porto della stagione 22-23 (3 pareggi e 2 sconfitte nelle gare successive).

Oltre al risultato però c'è da segnalare la polemica che si è innescata nel finale di gara per la mancata stretta di mano tra i due allenatori. E Conceicao che in conferenza stampa ha commentato: «Problemi con Inzaghi? Non c’è nulla tra di noi. Forse la cosa ha a che fare con la nostra ultima partita, quando da allenatore del Milan l’ho battuto (il riferimento del portoghese è al derby di ritorno di Coppa Italia finito 0-3 in favore del Diavolo, ndr). Forse comunque ci incontreremo di nuovo in futuro e le cose andranno in maniera diversa".

