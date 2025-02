Così l'esperto di mercato: "Chi non è d’accordo e vive da sempre per il bastian contrario, giusto che vada avanti su quel sentiero poco frequentato"

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della sessione invernale operata dal Napoli: "Hanno tutelato zero Conte, ringrazio chi ama il Napoli e condivide un concetto che scatta in automatico se hai un po’ di sale in zucca.