"Cambiamo il vento ma risarciteci, non pensate solo al business e facciamo fatti", dice Pedullà su Youtube

Matteo Pifferi Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 14:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha detto la sua sulle parole di De Laurentiis che si è lamentato dei tanti infortuni patiti dai giocatori del Napoli in Nazionale:

"Sono completamente schierato con De Laurentiis quando parla di risarcimenti degli infortuni capitati in Nazionale. Bisogna fare le soste in un solo periodo dell'anno, una sola, magari facendo finire prima i campionati per fare in 20 giorni tutte le partite delle Nazionali. Come dice giustamente De Laurentiis, non interessa a nessuno. Gli infortuni si verificano anche per partite inesistenti, amichevoli nell'altra parte del mondo. De Laurentiis ha perfettamente ragione ma bisogna passare dalla teoria alla pratica.

Quelli da risarcire siamo anche noi perché subiamo cose assurde e accettiamo regole che non hanno motivo di esistere: lasciamo perdere Milan-Como in Australia e le spiegazioni dei nostri vertici che non accetto. Mi dite il senso di spaccare un campionato che non ha buchi liberi per giocare una Supercoppa in Arabia allargandola a 4 squadre per business e guadagnare di più? Da una situazione classifica, tra chi vince il campionato e chi vince la coppa, l'hanno allargata. E così ci facciamo ancora più del male nell'anno del Mondiale.

Farei secco Bologna-Napoli a Palermo, bellissimo! 35mila spettatori. Di cosa parliamo? Tra 10 minuti magari faranno un format diverso della Supercoppa con i quarti di finale. Le parole di De Laurentiis sono vere ma bisogna arrivare in fondo per cambiare delle regole. Da risarcire siamo anche noi, abbiamo un sistema inerme dove non ci sono idee o iniziative. Cambiamo il vento ma risarciteci, non pensate solo al business e facciamo fatti"