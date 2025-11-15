Dopo la partita di Luanda contro l'Angola, Scaloni- il ct dell'Argentina - ha lasciato liberi i suoi giocatori. Così Lautaro Martinezsi è rimesso in viaggio per tornare in Italia. Quando arriverà riposerà un po' e martedì sarà alla Pinetina insieme agli altri compagni non convocati dalle varie Nazionali, gli italiani che sono già a Milano per la gara contro la Norvegia di domenica sera e saranno quindi a disposizione di Chivu, e Dumfries che è tornato anzitempo dagli impegni con l'Olanda e si dovrà stabilire nelle prossime ore come sta in vista derby.
Dopo la vittoria dell’Argentina Lautaro torna in Italia con un collega speciale
Il calciatore nerazzurro, che ha vinto con la sua Nazionale l'amichevole contro l'Angola e ne è stato protagonista, sta rientrando per mettersi nei prossimi giorni a disposizione di Chivu
Nel volo di ritorno verso l'Europa, su un jet privato, c'era un altro giocatore insieme al capitano dell'Inter, si tratta di Nico Paz. Il giocatore del Como che molto probabilmente rientrerà al Real Madrid nella prossima stagione, spesso è stato accostato al club nerazzurro interessatissimo a lui.
Il calciatore nerazzurro ha segnato nella gara amichevole della sua Argentina contro l'Angola, il gol dell'uno a zero e ha fornito a Messi l'assist del due a zero. Il terzo gol in pochi giorni dopo la rete al Kairat in Champions e quello in campionato contro la Lazio. In attesa del derby.
