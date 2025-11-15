Dopo la vittoria dell’Argentina Lautaro torna in Italia con un collega speciale

Il calciatore nerazzurro, che ha vinto con la sua Nazionale l'amichevole contro l'Angola e ne è stato protagonista, sta rientrando per mettersi nei prossimi giorni a disposizione di Chivu

Dopo la partita di Luanda contro l'Angola, Scaloni- il ct dell'Argentina - ha lasciato liberi i suoi giocatori. Così Lautaro Martinezsi è rimesso in viaggio per tornare in Italia. Quando arriverà riposerà un po' e martedì sarà alla Pinetina insieme agli altri compagni non convocati dalle varie Nazionali, gli italiani che sono già a Milano per la gara contro la Norvegia di domenica sera e saranno quindi a disposizione di Chivu, e Dumfries che è tornato anzitempo dagli impegni con l'Olanda e si dovrà stabilire nelle prossime ore come sta in vista derby.