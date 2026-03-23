Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la prestazione dell'Inter nel pareggio dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina, che allunga il digiuno di vittorie dei nerazzurri in campionato a tre partite:
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Pedullà: “Inter, il pareggio di Firenze certifica una verità inconfutabile. Per lo scudetto…”
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la prestazione dell'Inter nel pareggio dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina
"Il pareggio di Firenze evidenzia una verità chiara e inconfutabile: l'Inter non riesce a gestire le partite. E questo è il difetto di fabbrica di questa stagione. Ora ci sono due partite di fondamentale importanza: se l'Inter fa il suo e non sbanda contro la Roma, le prossime partite dovrebbero certificare lo scudetto".
"Ma una grande squadra come l'Inter dovrebbe saper gestire le partite, senza questi errori individuali che dovranno essere valutati anche per la prossima stagione e che non possono essere ignorati. Dovesse perdere lo scudetto, sarebbe l'Inter ad averlo regalato".
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