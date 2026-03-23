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Sabatini provoca: “Voglio incendiare: l’Inter sta andando male da quando ha iniziato a…”

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L'Inter si ferma ancora: 1-1 ieri sera sul campo della Fiorentina. Questa l'analisi, con provocazione, di Sandro Sabatini
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter si ferma ancora: 1-1 ieri sera sul campo della Fiorentina. Questa l'analisi, con provocazione, di Sandro Sabatini al tavolo di Pressing: "Lo dico per esperienza: quando non si sa di che parlare, si tira fuori la psicologia.

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Io non vedo un problema psicologico sinceramente, piuttosto chiedo sul piano fisico, visto che è stata una preparazione anomala con il Mondiale per Club. Può darsi che l'Inter sia troppo brutta e che prima sia stata troppo bella: avevamo dato per scontato che le vincesse tutte, era una media da fuori giri.

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Voglio incendiare un pochettino: l'Inter ha iniziato ad avere paura, non giocare bene quando ha iniziato anche a lamentarsi. Che secondo me quando ti lamenti troppo dai comunque un alibi che può avere controindicazioni".

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