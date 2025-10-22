Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato così dell'Inter all'indomani della vittoria nerazzurra in Champions League contro l'Union St. Gilloise:
ultimora
Pedullà: “L’Inter mi piace. E Chivu ha colmato questa lacuna che aveva a inizio stagione”
"L'Inter ha vinto una partita strana, perché è stata una vittoria larga, ma con una partenza quasi choc, con 4-5 palle gol per i belgi nei primi minuti. L'Inter di Chivu è una squadra sincronizzata, mentalizzata, collaudata. Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, in modo letale e chirurgico. Ha dimostrato di essere una grande squadra, una squadra da Champions League. Non è un caso che sia in testa e che solo Arsenal e PSG abbiano tenuto il passo".
"Le parole di Barella su Chivu sono state significative. Mi piace la mentalità dell'Inter, Chivu ha colmato la lacuna che aveva a inizio stagione di non dare minutaggio ai nuovi acquisti: ora giocano quasi tutti. Dal rigore di Calhanoglu in poi è stata una passeggiata di salute".
© RIPRODUZIONE RISERVATA