FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pedullà: “L’Inter mi piace. E Chivu ha colmato questa lacuna che aveva a inizio stagione”

ultimora

Pedullà: “L’Inter mi piace. E Chivu ha colmato questa lacuna che aveva a inizio stagione”

Pedullà: “L’Inter mi piace. E Chivu ha colmato questa lacuna che aveva a inizio stagione” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato così dell'Inter all'indomani della vittoria nerazzurra in Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato così dell'Inter all'indomani della vittoria nerazzurra in Champions League contro l'Union St. Gilloise:

Pedullà: “L’Inter mi piace. E Chivu ha colmato questa lacuna che aveva a inizio stagione”- immagine 2

"L'Inter ha vinto una partita strana, perché è stata una vittoria larga, ma con una partenza quasi choc, con 4-5 palle gol per i belgi nei primi minuti. L'Inter di Chivu è una squadra sincronizzata, mentalizzata, collaudata. Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, in modo letale e chirurgico. Ha dimostrato di essere una grande squadra, una squadra da Champions League. Non è un caso che sia in testa e che solo Arsenal e PSG abbiano tenuto il passo".

Pedullà: “L’Inter mi piace. E Chivu ha colmato questa lacuna che aveva a inizio stagione”- immagine 3
Getty Images

"Le parole di Barella su Chivu sono state significative. Mi piace la mentalità dell'Inter, Chivu ha colmato la lacuna che aveva a inizio stagione di non dare minutaggio ai nuovi acquisti: ora giocano quasi tutti. Dal rigore di Calhanoglu in poi è stata una passeggiata di salute".

Leggi anche
Sky, bagarre tra Condò, Pandev, Boban, Capello e Ghoulam sul voto di Esposito: alla fine…
Pastore: “Con Young Boys servì Thuram, ieri assenza non si è vista. Riserve? Occhio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA