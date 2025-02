Continua a far pesantemente discutere l'operato della squadra arbitrale in occasione di Inter-Lazio di Coppa Italia

Alfredo Pedullà, con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha criticato apertamente l'operato arbitrale in occasione di Inter-Lazio, soffermandosi nello specifico sull'episodio del gol di Arnautovic: "Quello che si è visto in Inter-Lazio di Coppa Italia è inaccettabile. È assurdo che, in presenza di Var, non ci sia stato un minimo intervento nè dal signor Fabbri, nè del signor Chiffi, nè del signor assistente. Fabbri dormiva, Chiffi anzichè al Var era al bar, l'assistente non si sa cosa stesse facendo. Sugli episodi, ancora una volta, si fanno figli e figliastri".