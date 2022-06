Pedullà: “Inter-Asllani, incontro per chiudere: sarà offerto prestito di Satriano”

L'Inter stringe per Kristjan Asllani. Il centrocampista dell'Empoli è il grande obiettivo per il vice di Marcelo Brozovic e i nerazzurri vogliono definire l'operazione nel più breve tempo possibile. Spiega Alfredo Pedullà: "Ci sarà un incontro per andare a dama: confermata la cifra, circa 10 milioni, sarà offerto Martin Satriano in prestito, l’attaccante 2001 reduce da un’esperienza con il Brest. Se Satriano accettasse, si andrebbe rapidamente a dama. Altrimenti l’affare Asllani si chiuderà in qualche altro modo".