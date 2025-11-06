"Evidentemente il periodo è prolifico per Carlos Augusto, il brasiliano infatti non è solo tornato al goal, ma ha anche iniziato a parlare di rinnovo con l’Inter. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 e teoricamente non ci sarebbe alcuna fretta, ma in viale della Liberazione sono consapevoli che al di là di quella che sarebbe la naturale scadenza del contratto del calciatore, i tempi sono maturi per affrontare i dialoghi relativi al rinnovo, ovviamente con un ampio ritocco dell’ingaggio, reso meno gravoso per le casse dell’Inter dal Decreto Crescita. I primi contatti ci sono già stati, il club sta impostando la trattativa spiegando le esigenze della proprietà americana e cercando di incastrare gli interessi di tutti. Una cosa però è chiara, l’Inter ha spiegato al calciatore di non volerlo perdere e che di conseguenza formulerà molto presto un’offerta di rinnovo. Una mossa coerente visto che la scorsa estate da viale della Liberazione non hanno voluto neanche ascoltare la possibile offerta dell’Atletico Madrid".