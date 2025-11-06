FC Inter 1908
Carlos Augusto sempre decisivo: arriva il rinnovo, le cifre. E novità enorme anche in campo

Quinto di centrocampo, terzo di difesa, titolare o a gara in corso fa poca differenza: il brasiliano risponde sempre presente. Via al rinnovo
Sia nel periodo di Inzaghi che in questa nuova avventura di Chivu, Carlos Augusto si è dimostrato e si sta dimostrando un jolly prezioso per l'Inter. Quinto di centrocampo, terzo di difesa, titolare o a gara in corso fa poca differenza: il brasiliano risponde sempre presente.

"Carlos Augusto l’ha risolta a modo suo, con un colpo che a Monza gli veniva molto più naturale e che a Milano ha mostrato solo raramente: la botta di mancino dalla distanza. Che poi è anche uno degli aspetti su cui più insiste Chivu, il quale da inizio stagione invita tutti i suoi migliori tiratori a prendere più iniziative dalla distanza, specie quando ad attenderli c’è un blocco basso abile a chiudere tutti gli spazi", analizza Calciomercato.com.

"Evidentemente il periodo è prolifico per Carlos Augusto, il brasiliano infatti non è solo tornato al goal, ma ha anche iniziato a parlare di rinnovo con l’Inter. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 e teoricamente non ci sarebbe alcuna fretta, ma in viale della Liberazione sono consapevoli che al di là di quella che sarebbe la naturale scadenza del contratto del calciatore, i tempi sono maturi per affrontare i dialoghi relativi al rinnovo, ovviamente con un ampio ritocco dell’ingaggio, reso meno gravoso per le casse dell’Inter dal Decreto Crescita. I primi contatti ci sono già stati, il club sta impostando la trattativa spiegando le esigenze della proprietà americana e cercando di incastrare gli interessi di tutti. Una cosa però è chiara, l’Inter ha spiegato al calciatore di non volerlo perdere e che di conseguenza formulerà molto presto un’offerta di rinnovo. Una mossa coerente visto che la scorsa estate da viale della Liberazione non hanno voluto neanche ascoltare la possibile offerta dell’Atletico Madrid".

La speranza di tutti, calciatore e club, è quella di arrivare a un accordo per l’inizio del nuovo anno. Un’importante gratificazione per Carlos Augusto, il quale per diversi motivi non viene mai considerato un titolare, ma che poi quando gioca si mostra all’altezza sia di Alessandro Bastoni che di Federico Dimarco. E chissà che in futuro non lo si possa apprezzare anche a destra, visto che in allenamento - protagonista in alcune esercitazioni specifiche - il brasiliano ha dimostrano ottime abilità anche partendo dalla fascia opposta per accentrarsi e cercare l’imbucata o il tiro in porta con il piede mancino", aggiunge Calciomercato.

