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fcinter1908 ultimora Pedullà: “Da “Inter, via a Nico Paz” a “Paz resta al Como” è un attimo. Almeno la decenza…”

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Pedullà: “Da “Inter, via a Nico Paz” a “Paz resta al Como” è un attimo. Almeno la decenza…”

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Il giornalista commenta la trattativa tra Como e Real Madrid per Nico Paz non senza una vena polemica
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Niente Inter e niente Premier, Nico Paz vestirà ancora la maglia del Como. Il club lariano ha deciso di investire i 60 milioni richiesti dal Real Madrid e acquistare il centrocampista argentino. Alfredo Pedullà commenta la trattativa non senza una vena polemica.

Nico Paz

"Almeno la decenza di non prendere in giro la gente. Secondo alcune narrazioni, l’Inter due giorni fa e all’improvviso avrebbe rinunciato all’assalto (mai programmato) per Nico Paz semplicemente perché il Como a sorpresa (?) ha deciso di trattenerlo almeno per un’altra stagione. Noi ci eravamo limitati a dire: è difficile, si tratta di una spesa consistente, ma intanto aspettiamo che il Como decida. Invece ci sono contributi video che passano da “Inter, via a Nico Paz” a “Paz resta al Como” in un nano secondo e magari nel cuore della notte, ci vuole schiena".

Pedullà: “Da “Inter, via a Nico Paz” a “Paz resta al Como” è un attimo. Almeno la decenza…”- immagine 3
Getty

"Applausi. Una storia che assomiglia a quella di oltre due anni fa (aprile 2024): da Felipe Anderson alla Juventus a Felipe Anderson al Palmeiras in un attimo: anche quella volta il fuso, forse. Capiamo il rimorchio su Kolo Muani, Lucumí eccetera. Comprendiamo, con grande tenerezza, la frase “ve l’avevamo raccontato un mese fa” su Tizio o Caio per giustificare un netto ritardo, citando tempistiche inesistenti. Ma forse, senza forse, su Nico Paz sarebbe stato meglio non andare a caccia di visualizzazioni per poi passare in un baleno sulla corsia opposta dell’autostrada: stavi transitando dalle parti del Brennero, poche ore dopo ti sei ritrovato – chissà come – a Taormina…".

(alfredopedulla.com)

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