Niente Inter e niente Premier, Nico Paz vestirà ancora la maglia del Como. Il club lariano ha deciso di investire i 60 milioni richiesti dal Real Madrid e acquistare il centrocampista argentino. Alfredo Pedullà commenta la trattativa non senza una vena polemica.

"Almeno la decenza di non prendere in giro la gente. Secondo alcune narrazioni, l’Inter due giorni fa e all’improvviso avrebbe rinunciato all’assalto (mai programmato) per Nico Paz semplicemente perché il Como a sorpresa (?) ha deciso di trattenerlo almeno per un’altra stagione. Noi ci eravamo limitati a dire: è difficile, si tratta di una spesa consistente, ma intanto aspettiamo che il Como decida. Invece ci sono contributi video che passano da “Inter, via a Nico Paz” a “Paz resta al Como” in un nano secondo e magari nel cuore della notte, ci vuole schiena".