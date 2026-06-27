Ho una profonda nostalgia delle generosità morattiche che ci rendevano grandi e sognatori, alimentavano titoli di giornale e trasmissioni di calciomercato. Oggi Bonan è costretto a scrivere canzoni e perfino a cantarle per riempire i vuoti ed è tutto un here we go… but not for ourselves. Gli americani ci comprano, oggi, perché costiamo molto poco, ma - salvo rare eccezioni - non hanno intenzione di investire sul tecnico. Oggi anche le querce non danno più frutti e i Marotta e gli Ausilio devono arrangiarsi come possono. Quando c’era lui, invece, c’era anche Silvio che spendeva tanto e vinceva sia in Italia sia in Europa: inseguiva titoli, primati mondiali e consensi personali. E c’erano gli Agnelli veri e i Sensi e altri nostri ricchi, alcune scemi, d’accordo, tuttavia amanti insaziabili del pallone e disposti addirittura a farsi rompere le corna. Quando c’era lui i procuratori curavano gli interessi degli assistiti, si preoccupavano del destino loro e delle famiglie, li seguivano con scrupolo per non perderli. Non come in questo periodo dominato dagli intermediari la cui unica preoccupazione è la realizzazione dell’affare con annesse commissioni. E in cui sono le famiglie dei giocatori ad aver preso il posto dei procuratori.