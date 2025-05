"Mi chiedete di Inzaghi, il discorso è molto semplice: l'offerta dall'Arabia c'è ma oltre non possiamo andare ad oggi. Inzaghi non ha dato via libera a nessuno, serve la sua risposta e vedremo cosa accadrà. Accostare altri allenatori all'Inter oggi non ha senso, tra una settimana vediamo. Gli hanno proposto il rinnovo: dipenderà dal risultato? Forse oppure no, parlare adesso non ha senso"