In un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter e di Simone Inzaghi: "Aspettiamo 48-52 ore per l'incontro che ci sarà: io ritengo che, Al Hilal o l'Inghilterra, sia molto complicato pensare ad una conferma. E' un discorso da fine ciclo, dal mio punto di vista il ciclo è finito ed è giusto andare avanti per la strada di competenza dopo essersi scambiati un abbraccio per il feeling creato.