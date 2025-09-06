FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pedullà: “Attacco Inter, do una proiezione di 50 gol. 10-15 in meno rispetto alla Juve”

ultimora

Pedullà: “Attacco Inter, do una proiezione di 50 gol. 10-15 in meno rispetto alla Juve”

Pedullà: “Attacco Inter, do una proiezione di 50 gol. 10-15 in meno rispetto alla Juve” - immagine 1
Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha provato ad ipotizzare quanti gol faranno gli attaccanti dell'Inter in questo campionato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha provato ad ipotizzare quanti gol faranno gli attaccanti dell'Inter in questo campionato: "All'Inter do una proiezione di gol tra Bonny ed Esposito, facciamo 15 gol tutti e due? Mi tengo basso?

Pedullà: “Attacco Inter, do una proiezione di 50 gol. 10-15 in meno rispetto alla Juve”- immagine 2
Equipe

Diamo 20 gol a Lautaro? Penso di essere in media, può farne 22 o 18. Ne do una quindicina abbondante a Thuram: siamo su una proiezione di 50 gol, che sono 10-15 in meno di quelli che io mi aspetto sulla carta dalla Juve".

Leggi anche
Inter, che arma Akanji: visione da centrocampista e dati pazzeschi, cosa gli chiederà Chivu
Inter, Chivu pensa alla rivoluzione con Luis Henrique: ecco il nuovo triplo ruolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA