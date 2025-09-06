Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha provato ad ipotizzare quanti gol faranno gli attaccanti dell'Inter in questo campionato: "All'Inter do una proiezione di gol tra Bonny ed Esposito, facciamo 15 gol tutti e due? Mi tengo basso?
Diamo 20 gol a Lautaro? Penso di essere in media, può farne 22 o 18. Ne do una quindicina abbondante a Thuram: siamo su una proiezione di 50 gol, che sono 10-15 in meno di quelli che io mi aspetto sulla carta dalla Juve".
